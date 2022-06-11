На скорости по лесу: юрист назвал самые популярные летние автоштрафы Юрист Соловьев: самыми популярными штрафами летом стали превышение скорости и заезд в лес

Самыми частыми летними нарушениями, за которые автоинспекторы берут штрафы с водителей, являются превышение скорости и заезд в лес. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Также нередки случаи неправильной перевозки детей.

По словам Соловьёва, за перевозку ребёнка без специализированного кресла (от 0 до 7 лет), бустера или не пристёгнутого ремнём безопасности (от 7 до 11 лет) могут взимать штраф до трёх тысяч рублей.

Также нельзя мыть машину в неустановленном для этого месте — например, у водоёма или на даче. Такое нарушение грозит штрафом до четырёх тысяч рублей, а при использовании автохимии возьмут ещё пять тысяч.

Заезд на автомобиле в лес, к реке или недопустим, если природная зона представляет собой заповедник, заказник или памятник, а также ботанический сад. Такое нарушение обойдётся водителю в три-четыре тысячи рублей штрафа. Выезда на берег любого водоёма равен административному протоколу и штрафу в 4,5 тысячи рублей. Также запрещается парковаться на газоне.

Кроме того, ремни безопасности без автоматической затягивающей катушки попали под запрет. Штрафовать будут и за изношенный протектор шин, резину не по сезону и колеса с разными шинами на противоположных осях, — резюмировал Соловьев.

Ранее автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил снабдить все транспортные средства так называемыми алкозамками. Благодаря им пьяные водители даже не смогут завести мотор.