Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Алкоголь и управление автомобилем несовместимы. Даже небольшая доза спиртного искажает восприятие действительности и влияет на время реакции водителя. Роковые ошибки совершают даже шофёры с многолетним стажем. Тем не менее россияне продолжают садиться за руль пьяными. Для того чтобы решить проблему, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает снабдить все транспортные средства так называемыми алкозамками. Благодаря им пьяные водители даже не смогут завести мотор. NEWS.ru узнал, как работает устройство и приживется ли оно в России.

По данным МВД России, за первые 9 месяцев 2021 года в результате ДТП погибли 10,6 тысячи человек и 121,5 тысячи получили травмы. Наиболее частые инциденты на дороге — столкновение транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги.

Значительная доля аварий случается по вине пьяных водителей. Согласно анонимному опросу, проведённому среди автомобилистов в ноябре прошлого года, 39% водителей ответили, что садились пьяными за руль. При этом 6% указали, что делают это периодически.

Российское правительство давно продвигает инициативу по установке алкозамков в автомобили — приборов, которые блокируют зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В 2018 году в ГИБДД предложили проработать внедрение алкозамков для граждан, уличённых в пьяной езде. В 2020-м в Минпромторге выступили с инициативой по созданию стимулов для автопроизводителей к серийной установке устройств, сходящих с конвейера. В прошлом году представители ведомства объявили о старте проекта по разработке алкозамков. Приборы будут оснащены также функциями идентификации водителя. По мнению автора инициативы, нововведение позволит «автоматически без усилий тестировать всех людей, управляющих транспортными средствами, на содержание алкоголя».

С целью сокращения случаев пьяного вождения мы предлагаем в России начать разработку интегрированной в автомобиль технологии обнаружения алкоголя без усилий со стороны водителя. Через 6 лет после издания закона предлагаем запретить постановку на учёт автомобилей без встроенного алкодетектора нового поколения. Законодательная мера будет стимулировать автоиндустрию развиваться в этом направлении, — сообщил Дмитрий Давыдов.

Затраты государства на разработку и внедрение технологий окупятся за счёт сокращения убытков, связанных со смертностью и травматизмом в результате пьяных ДТП, сообщил Давыдов. Авторынок подстроится под новый регламент, и обязательные встроенные автоматические алкодетекторы в будущем станут такой же нормой, как сейчас подушки безопасности.

В ближайшие годы подобные устройства планируется внедрить на Западе. В ноябре 2021 года Конгресс США принял постановление об обязательной установке алкозамков на новые автомобили, чтобы водители не имели возможности ездить в состоянии опьянения. Через 5 лет в Штатах станет действовать новый стандарт для автопроизводителей: все сходящие с конвейера автомобили должны быть оборудованы автоматической системой определения алкоголя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При государственной поддержке там разрабатывается новейшая технология по пассивному обнаружению этилового спирта в крови водителя: DADSS. Этот способ не требует никаких действий со стороны водителя. Для определения трезвости используются два способа.

Первый — инфракрасный свет пропускается под поверхностью кожи, он определяет уровень алкоголя в крови. Сенсоры интегрированы в элементы управления автомобиля (кнопка запуска двигателя или руль) и считывают показания прибора. Сканирование занимает меньше секунды.

Второй основан на контроле дыхания. Датчик различает частоту дыхания водителя и определяет уровень алкоголя в объёме выдыхаемого воздуха. Система реагирует только на шофёра, физиологические показатели пассажиров она не считывает. Её сенсоры могут быть встроены в водительскую дверь, панель приборов или рулевую колонку.

В 2021 году было объявлено о начале открытого лицензирования технологии для коммерческой эксплуатации. Системы доказали свою эффективность во время тестирования. Сейчас инженеры и учёные работают над уменьшением размера датчиков, чтобы они могли быть встроены в легковые автомобили. Также важно, чтобы устройства выдерживали суровые условия окружающей среды, работали без калибровки в течение всего срока службы автомобиля. К проектированию производственной интеграции этих технологических решений по борьбе с пьянством за рулём уже приступили многие ведущие автопроизводители.

Долгосрочная стратегия по борьбе с нетрезвым вождением сохранит жизнь и здоровье тысячам людей и в России. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.