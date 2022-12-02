На Россию может быть совершена биологическая атака с вирусом Эболы Вирусолог Чепрунов: на Россию может быть совершена биологическая атака с применением вируса Эболы

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

На Россию может быть совершена биологическая атака с применением вируса Эболы, заявил в беседе с НСН вирусолог Александр Чепурнов, комментируя сообщение о вспышке лихорадки в Уганде. Врач охарактеризовал болезнь как чрезвычайно тяжелую и уточнил, что летальный исход в случае заболевания Эболой ждет около 40–60% невакцинированных. Эксперт также добавил, что в России нет хорошей вакцины от лихорадки Эбола.

Болезнь чрезвычайно серьезная, по счастью, она не «летучая» <...>. Летальность для невакцинированных составляет 40–60%. При этом вирус Эбола — это излюбленный агент для биологического оружия. У нас колоссальная вероятность биологической атаки, осуществляемой любым биооружием: измененным коронавирусом, Эболой, чем угодно, — рассказал Чепрунов.

Вирусолог уточнил, что по российской вакцине от Эболы от института Гамалеи есть информация только лишь из «невнятной и слабенькой» публикации. У нее также есть существенный недостаток — она двукратная, тогда как распространенная в остальном мире вакцина однократная и эффективна даже после 1-2 дня после инфицирования, рассказал эксперт.

Чепрунов также заявил о необходимости проводить термометрию пассажиров, которые прилетают в Россию из Африки в связи со вспышкой Эболы в Уганде, потому что резкий рост температуры является характерным признаком лихорадки наряду с сыпью и геморрагическими проявлениями на коже.

В сентябре министр здравоохранения Уганды Диана Этвайн сообщила, что в стране зафиксировали вспышку суданского штамма лихорадки Эбола, пациент с подтвержденным случаем заражения лихорадкой скончался. Она рассказала, что у зараженного лихорадкой 24-летнего мужчины была высокая температура, диарея, боли в животе, его рвало кровью. Сообщалось, что еще восемь пациентов с подозрением на Эболу проходят лечение в специальном медицинском учреждении.

Из-за вспышки Эболы в Уганде Роспотребнадзор призвал авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах. Предполагаемый случай инфекции уже обнаружили в Великобритании — у пациента по приезде из Африки развились симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.