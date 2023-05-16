На рэпера Noize MC завели дело На рэпера Noize MC завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Noize MC

В отношении рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завели административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента, следует из данных на сайте Мосгорсуда. Заседание пройдет 1 июня в Кузьминском районном суде столицы.

Привлекаемое лицо: Алексеев И. А. Статья КоАП РФ: ст. 19.34, ч. 4. Текущее состояние: назначено судебное заседание на 01.06.2023 в 15:00, — говорится на сайте суда.

В случае если суд признает рэпера виновным, он может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известную под псевдонимом Монеточка, также составили протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Ей тоже может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и исполнителю Noize MC. Истцом значится Артем Миронов.