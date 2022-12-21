На Дудя и Noize MC подали в суд

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Дудь

Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и исполнителю Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в картотеке арбитражных дел.. Сумма иска и суть заявленных требований пока не оглашается.

В суде зарегистрировано исковое заявление Миронова Артема Владимировича к Дудю Юрию Александровичу и Алексееву Ивану Александровичу (Noize MC — примечание NEWS.ru), — говорится в сообщении суда.

Ранее автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал иск на 500 тысяч рублей против звезды TikTok Вали Карнавал. Лихачев также предложил исполнительнице сделать ремикс на его песню с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.

Лихачев до этого также выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Шоумен рассказал, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы. В силе осталось решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф. Он также напомнил, что Моргенштерн обещал исполнить один из треков Лихачева в дуэте.