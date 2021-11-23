Автор песни «Владимир Путин — молодец» выиграл суд у Моргенштерна

Шоумен Олег Лихачёв, написавший песню «Владимир Путин — молодец», выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Теперь он намерен подавать иски к блогерам Дане Милохину и Вале Карнавал, а самого Моргенштерна Лихачёв вызвал на поединок по правилам бокса, сообщает телеканал «360».

Олег Лихачёв рассказал, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы. В силе осталось решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф.

Он также напомнил, что Моргенштерн обещал исполнить один из треков Лихачёва в дуэте.

Алишер, если не хочешь делать трек на траурный марш Шопена, то давай забьём бит на песню о Кадырове. Ты же в нашем разговоре отметил именно эту композицию из моего репертуара! — сказал Лихачёв.

Ранее Кировский районный суд Уфы обязал взыскать с рэпера Алишера Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Суд также обязал музыканта прекратить использование композиции без получения разрешения в установленном законом порядке. Однако ходатайство о том, чтобы рэпер принёс публичные извинения, было отклонено.