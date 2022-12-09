Звезде TikTok Вале Карнавал грозит суд Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд на звезду TikTok Валю Карнавал

Фото: vk.com/karna.val.music

Валя Карнавал

Звезде TikTok Вале Карнавал грозит суд, сообщил «360» автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев. Мужчина подал иск на 500 тысяч рублей в Московский городской суд. Лихачев также предложил исполнительнице сделать ремикс на его песню с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.

Ну что, Валюш, мои доблестные юристы Нихад Касумов и Игорь Миленный уже рвутся в очередное сражение! Поэтому предлагаю тебе избежать поражения в суде и потери 500 тысяч рублей, заменив их на коллаборацию со мной, — обратился к ответчице Лихачев.

Лихачев ранее выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Шоумен рассказал, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы. В силе осталось решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф. Он также напомнил, что Моргенштерн обещал исполнить один из треков Лихачева в дуэте.

Ранее Кировский районный суд Уфы обязал взыскать с Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Суд также потребовал от музыканта прекратить использование композиции без получения разрешения в установленном законом порядке. Однако ходатайство о том, чтобы рэпер принёс публичные извинения, было отклонено.