На Монеточку завели административное дело

Фото: Mikhail Frolov/Global Look Press

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

На певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагент» в соцсетях, сообщается на сайте Басманного суда Москвы. Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Против исполнительницы возбуждено дело по статье 19.34 ч. 4 КоАП.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Монеточку 20 января. Поводом стало выступление артистки в Литве, в ходе которого она выкрикивала со сцены антироссийские и проукраинские лозунги. В социальных сетях распространилась видеозапись, где Монеточка также размахивает бело-сине-белым флагом на сцене, который стал атрибутом противников СВО на Украине.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил что артистам, не поддерживающим СВО и дискредитирующим ВС России, следует запретить выступления в стране и привлекать их к ответственности в случае нарушения УК. По его словам, в условиях СВО необходимо четко делить артистов на своих и чужих. Поводом для комментария стало выступление певицы Гырдымовой), в ходе которого она выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги.