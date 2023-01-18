«Предатель и бездарность»: депутат призвал уголовно наказать Монеточку Депутат Соловьев предложил привлечь Монеточку к уголовной ответственности

Фото: t.me/radiomonetochka

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

Депутат Госдумы, член комитета по культуре Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что артистам, не поддерживающим СВО и дискредитирующим ВС России, следует запретить выступления в стране и привлекать их к ответственности в случае нарушения УК. По его словам, в условиях СВО необходимо четко делить артистов на своих и чужих. Поводом для комментария стало выступление певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), в ходе которого она выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги.

Те артисты, кто встает в ряды глашатаев Запада - отчетливо позиционирует себя как предатели национальных интересов России и бездарности. <…> Оппозиционная группа пополнилась еще одной прозападной марионеткой певицей Монеточкой, ее творчество представляет из себя блеклую кривляющуюся тень с низкими вокальными данными. [Следует] запретить выступления на территории РФ артистам, не поддерживающим СВО и дискредитирующим наши ВС, а в случае нарушения УК привлекать [их] к ответственности, - подчеркнул депутат.

Ранее в Telegram-канале «Абзац» выложили ролик, на котором показано, как Монеточка размахивает на сцене бело-сине-белым флагом, ставшим атрибутом противников спецоперации на Украине. Певица также, судя по видео, выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги вместе с фанатами на концерте в Литве.

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал певицу ломаным грошом, написав, что исполнительница «подешевела» в угоду политической конъюнктуре и «слила» свою репутацию, «наплевав на Родину». В свою очередь, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певицу следует признать иноагентом, привлечь ее к ответственности и предать забвению.