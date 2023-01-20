Монеточку внесли в реестр иноагентов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Монеточка (Елизавета Гырдымова)

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов певицу Гырдымову Елизавету, известную как Монеточка, сообщается на официальном сайте ведомства. Поводом стало выступление артистки в Литве, в ходе которого она выкрикивала со сцены антироссийские и проукраинские лозунги. В социальных сетях распространилась видеозапись, где Монеточка также размахивает бело-сине-белым флагом на сцене, который стал атрибутом противников СВО на Украине.

Присутствовавшие на концерте певицы поклонники поддержали кумира аплодисментами. Минюст также внес в реестр иноагентов основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

13 января Минюст внес в список иноагентов актера театра и кино Артура Смольянинова. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Кроме него, в список иноагентов попали музыкальный критик Артемий Троицкий, экс-глава пермского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Сергей Ухов, украинский телеведущий Александр Шелест, юрист Анатолий Фурсов и бывший священник Сергей Кирсанов.