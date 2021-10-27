На рэпера Элджея составили протокол о пропаганде наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов направили в Зюзинский суд Москвы протокол на рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков, передаёт ТАСС.

Протокол составлен по статье о пропаганде запрещённых веществ в Интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП).

Материал только поступил в канцелярию суда, дата заседания по нему ещё не назначена, — сообщили в суде.

Неизвестно, к какому произведению музыканта возникли претензии у силовиков. Однако директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с журналистами призналась, что организация жаловалась на рэпера в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве ещё в июне. В Лиге увидели в одном из клипов исполнителя «откровенную пропаганду наркотиков».

Мы получили большое число обращений от родительских организаций, которые полагают, что распространение такой информации в социальных сетях может оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних пользователей сети Интернет, — сказала она.

20 октября Зюзинский суд Москвы назначил блогеру и журналисту Юрию Дудю штраф в размере 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотических веществ в двух интервью, опубликованных на YouTube. С требованием проверить программы Юрия Дудя в полицию также обратились представители Лиги безопасного интернета.

Организация называет своей целью противодействие «опасному контенту». В частности, Лига просила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTok из-за контента с информацией о суицидах, пропагандой наркотиков и оскорблением чувств верующих.