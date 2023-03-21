На председателя совета «Мемориала» завели уголовное дело На председателя совета «Мемориала» Орлова завели уголовное дело о повторной дискредитации ВС России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Олег Орлов

Член совета правозащитного центра «Мемориала» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олег Орлов стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Об этом рассказали в Telegram-канале общества, отметив, что первоначальное сообщение об обвинениях в призывах к сепаратизму ошибочно.

В отношении Орлова возбудили дело по статье 280.3 ч.1 —статье о повторной дискредитации российской армии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у бывших сотрудников общества «Мемориал» проходят обыски. При этом следственные действия проходят в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма в интернете.

О возбуждении уголовного дела стало известно 4 марта. Поводом для разбирательств послужили подозрения, что руководство «Мемориала» включало в списки репрессированных лиц тех советских граждан, которые сотрудничали с немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку в отношении председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. По данным журналистов, поводом стала публикация правозащитника в социальной сети.