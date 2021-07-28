На политолога завели дело о клевете на ветерана из дела Навального

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении политолога Фёдора Крашенинникова. Его обвиняют в клевете на ветерана Игната Артёменко, который был потерпевшим в деле о клевете против оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Политолог опубликовал фотографию постановления о возбуждении дела, где говорится, что он опубликовал заведомо ложные сведения о ветеране в своём Telegram-канале, чем опорочил честь и достоинство потерпевшего. В материалах не говорится, какой именно пост стал основанием для возбуждения дела, однако сам Крашенинников обнародовал скриншот публикации, где называет суд с участием Артёменко и Навального балаганом и спекуляцией.

Конечно же, я не согласен с обвинением, это полная чушь. Может показаться странным, что в июле месяце аж целый следователь по особо важным делам не нашла себе иного занятия, кроме как читать мои соцсети аж с начала года. При этом ей даже не понадобились доносы — просто решила изучить мой любимый силовиками Telegram-канал, — написал политолог.

Он напомнил, что с 9 августа 2020 года не был в России и сейчас живёт в Литве.

Позднее адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков рассказал ТАСС, что дело заведено из-за двух постов в Telegram.

Дело на Навального завели летом 2020 года, процесс по нему должен был начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, на котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.