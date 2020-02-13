https://static.news.ru/photo/c0123584-4e6b-11ea-b961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Очередной выпуск передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым посвящён убийству семилетнего приёмного ребёнка. Согласно данным экспертизы, незадолго до смерти он был избит собственной матерью. Из-за ударов по голове у мальчика произошло кровоизлияние в мозг.

Никаких следов крови на стенах в ванной не было! В нашем доме его никто пальцем не трогал! Меня же выставили убийцей, потому что я взяла его под опеку и он умер в нашей квартире, — заявила многодетная мать Гила Германская, которую обвинили в смерти сына.

Она утверждает, что Никита скончался после удара, последовавшего за падением в ванной. Следствие по этому делу длится уже полтора года. По словам адвоката обвиняемой, последняя экспертиза была сделана «с таким количеством нарушений, что её нельзя приобщить к делу».

Против Гилы свидетельствует воспитательница погибшего Никиты. Она рассказала, что не раз замечала у ребёнка синяки. Главным апогеем программы стала проверка на детекторе лжи, в ходе которой было установлено, что незадолго до трагедии мать оттолкнула приёмного сына после того, как он её укусил, передаёт «КП-Урал».

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейским удалось задержать мужчину, которого подозревают в расправе над своим маленьким сыном в подмосковном Домодедово. Оказалось, что убив ребёнка, он набросился с ножом на жену.