На острове Кижи в отсутствие туристов из-за пандемии появились зайцы

https://static.news.ru/photo/05805702-97b6-11ea-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov

Большое количество зайцев появилось на территории музея-заповедника «Кижи» в Карелии, сообщили сотрудники музея.

По их мнению, зайцы расплодились в отсутствие туристов из-за ограничений по коронавирусу. Отмечается, что животные бегают по двое и по трое, греются на солнце и не боятся сотрудников музея с фотоаппаратами.

Примета эпохи коронавируса — чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев, — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

О точном количестве зайцев судить трудно, поскольку, по словам музейных работников, они зимой прибегают по льду. При этом некоторые остаются здесь жить, некоторые убегают обратно.

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