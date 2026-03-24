На опаре — прошлый век: это «хрущевское» тесто по ГОСТу подходит для любой выпечки и всегда получается мягким

Беру дрожжи, молоко и масло — и замешиваю легендарное «хрущевское» тесто по ГОСТу, без длительной опары и утомительного вымешивания.

Получается обалденная основа для любой выпечки: мягкое, эластичное, невероятно воздушное тесто, которое не липнет к рукам, не требует дополнительной муки и подходит для пирожков, куличей, пирогов и булочек.

Для приготовления вам понадобится: 650 г муки, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 250 мл теплого молока, 11 г сухих дрожжей. В глубокую миску влейте теплое молоко, добавьте дрожжи и дайте постоять 5–10 минут. Затем всыпьте сахар, соль, вбейте яйца, добавьте размягченное масло.

Тщательно перемешайте до однородности. Постепенно введите просеянную муку, замешивая тесто ложкой, а затем руками. Масса получится гладкой и приятной на ощупь. Уберите тесто в теплое место на 40 минут, накрыв полотенцем. За это время оно увеличится вдвое и станет пышным. Выпечка из такого теста всегда удается — даже у начинающих хозяек. Попробуйте, и вы забудете о капризных рецептах навсегда.

