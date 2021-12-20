Названо меню предновогоднего ужина в копии квартиры из «Иронии судьбы»

В созданной на «Мосфильме» копии квартиры из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» можно будет поужинать блюдами из картины Эльдара Рязанова: в меню предновогоднего ужина для россиян войдут салат оливье, заливная рыба, селёдка под шубой и советское шампанское. Киностудия совместно с сервисом Delivery Club использовала детали реквизита со съёмок, чтобы добиться воссоздания мельчайших деталей вроде шубы Ипполита или гитары Нади, пишет «Газета.Ru».

Для её создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съёмок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади, — сообщили в пресс-службе сервиса по доставке еды.

Посетить такую квартиру можно будет с 20 декабря при помощи Delivery Club. Помимо ужина гостям проведут экскурсию по «Мосфильму» и расскажут об истории создания «Иронии судьбы».

Ранее в Delivery Club рассказали, как забронировать ужин в копии квартиры из «Иронии судьбы». Чтобы попасть в ресторан, нужно найти в приложении подборку «Ирония судьбы», забронировать ресторан, а каждый вечер служба сервиса случайным образом будет выбирать гостей на следующий день среди всех, кто забронировал ужин.