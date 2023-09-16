«На массовых бургерных не скажется»: Федерация рестораторов о повышении НДС Федерация рестораторов: цены на бургеры после роста НДС вряд ли повысятся

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Повышение НДС на бургеры до 20% вряд ли скажется на их ценах в крупных заведениях фастфуда, заявил изданию «Подъем» общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. По его словам, этот налог не является главной составляющей в цене.

На массовых бургерных это никак не скажется. А крупный бизнес будет смотреть, что с этим делать. Но я не думаю, что будет подъем цен. НДС — это не самая главная составляющая в цене, — сказал Миронов.

Он отметил, что ресторанный бизнес в настоящее время работает в режиме неприменения НДС. Те компании, которые зарабатывают до 2 млрд рублей, не платят этот налог, поэтому повышение в данном случае больше касается крупных сетей. Тем не менее, добавил он, решение Федеральной налоговой службы логично, потому что были споры по поводу отнесения бургеров к хлебобулочным изделиям.

Это старый спор ФНС с ребятами, которые так делают. Есть закон, который говорит, что НДС должен быть 10% на хлебобулочные изделия. При этом всё, что кладётся в хлеб, пытаются продавать как хлебобулочные изделия, — объяснил Миронов.

Ранее ФНС сообщила, что в России с 1 октября ставку НДС на гамбургеры и аналогичные изделия повысят до 20%. В настоящее время налог составляет 10%, потому что такой фастфуд относят к хлебобулочным продуктам длительного хранения. Не все судебные инстанции соглашаются с такой классификацией.