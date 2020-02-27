https://static.news.ru/photo/ea3a175e-5984-11ea-a1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

Следователи в Краснодарском крае раскрыли убийство восьмилетней девочки спустя четыре года после совершения преступления, изучив уличные надписи, которые, как выяснилось, оставил убийца.

В январе 2020 года в одном из населённых пунктов Краснодарского края на стенах зданий появились надписи о местонахождении тела ребёнка, пропавшего в посёлке Звезда в июне 2016 года. Следователи выехали на указанный участок местности, где обнаружили останки девочки, говорится в сообщении на сайте регионального СК России.

Изучив оставленные надписи, оперативники вышли на след предполагаемого автора. После задержания 63-летний житель посёлка Звезда признался в убийстве. По словам подозреваемого, девочка несколько раз прибегала во двор его дома и отвлекала от работы. Мужчина разозлился и в какой-то момент ударил её молотком по голове. Тело он вывез в соседний населённый пункт и закопал в поле.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который обвиняется в убийстве девятилетнего сына. Тело мальчика со следами удушья было найдено в лесопарке. Позже стало известно, что отец состоял в секте и постоянно истязал ребёнка.