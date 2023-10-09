Отца трехлетнего мальчика со СМА вновь задержали на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Красной площади сотрудники полиции вновь задержали на акции Дмитрия Бахтина, отца трехлетнего ребенка, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), сообщает Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчина снова вышел на одиночный пикет с плакатом «Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Спасите ребенка!». До этого мужчину задерживали 30 августа.

Вместе с мужчиной была также задержана журналистка SOTA, которая снимала акцию. Их отвезли в отделение полиции «Китай-город», позднее корреспондентку отпустили без составления протокола. Жена Бахтина, Яна, в беседе с «Холодом» подчеркнула, что власти так и не предоставили лечение трехлетнему ребенку и ее муж пытается привлечь внимание к проблеме путем одиночных акций.

На сегодняшний день ребенка до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывается обеспечивать Мишу при имеющемся рецепте и рекомендации лечащего врача о том, что терапию рисдипламом с учетом положительной динамики и отсутствия нежелательных явлений рекомендовано продолжить. Прокуратура бездействует, — сказала женщина.

В апреле сообщалось, что несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от СМА, который является российским аналогом «Золгенсмы».

«Золгенсма» — самый дорогой применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет препарат в мире.