Несколько детей получили российский аналог самого дорогого в мире лекарства Несколько детей получили российский аналог лекарства от спинальной мышечной атрофии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА), который является российским аналогом «Золгенсмы», рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ. Его слова приводит РИА Новости: отмечается, что зарубежный препарат является самым дорогим в мире.

По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клиническое исследование вышел отечественный препарат — аналог «Золгенсма», сегодня уже несколько детей получили первые инъекции, — сказал Мурашко.

На данный момент а России зарегистрировано три препарата для лечения СМА — «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Без этих лекарств у больного постепенно утрачиваются моторные функции, может пропасть возможность двигаться, а также дышать.

Ранее директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер предложил усилить давление на Россию, включив в санкционные списки медикаменты. Он считает, что рестрикции работали бы эффективнее, если бы россияне в своей повседневной жизни лишились бы лекарств, а не французского шампанского.