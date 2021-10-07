«На горнолыжные курорты РФ ехать дороже, чем на Сейшелы»

Приближаются новогодние праздники, а с ними и новый туристический сезон. Однако из-за ситуации с COVID-19 бронирование билетов и планирование отдыха для многих превратилась в головную боль. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в интервью NEWS.ru рассказал с какими сложностями сталкиваются россияне при заказе билетов в период пандемии, как лучше поступить со страховкой от отмены рейса и почему туристы скорее полетят в Египет чем в Краснодарский край.



— Многие турагенства рекомендуют уже сейчас бронировать туры на новогодние праздники, потому что в декабре цены будут значительно дороже. Это действительно это так?

— Да это так. Потому пакетные туры пользуются большой популярностью, особенно новогодние. И у нас последние 10 лет — до пандемии — преобладало раннее бронирование. И этот год не исключение.

— А за сколько уже начали бронировать новогодние туры?

— В этом году — все связано с открытием той или иной страны. Невозможно начать раннее бронирование в закрытую страну. Как только страна открывается и устанавливается полетная программа — сразу начинается бронирование.

— Скажите,а если покупать тур в декабре насколько цена будет выше?

— Здесь дело не в цене, а в наличие свободных мест. Поскольку те страны- курорты в которые люди пытаются попасть- они пользуются популярностью не только у россиян, но у других граждан планеты. И соответственно раннее бронирование дает возможность зафиксировать за собой номер и подтвердить наличие мест. По стоимости — ближе к дате — происходит рост цены, как правило на 15-20 процентов-но это цифры до пандемии.

Во время пандемии — нужно понимать, что и количество мест ограничено и разные условия приема в разных странах-поэтому чем раньше — забронируешь — тем лучше. Не рекомендую это делать это самостоятельно- через сервисы бронирования отдельных услуг, а приобретать в турагенствах, у надежных туроператоров- пакетные туры.

— Какие направления на Новый год самые популярные?

— На протяжение многих лет — люди хотят на Новый год оказаться в первую очередь в теплых странах. Из того что осталось и можно бронировать — в этом году заработало направление Египет, у нас есть ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы. Есть еще варианты санаторно-курортные — это юг нашей страны, Краснодарский край. Также для внутреннего туризма — популярны Красная поляна, Роза хутор, горнолыжный отдых.

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— А какое направление сейчас на первом месте по бронированию?

— Люди сейчас очень настороженно относятся к приобретению туров на Новый год, поскольку в интернете ходят слухи, что могут быть угрозы закрытия тех или иных стран. И поэтому те кто захочет отдохнуть это будет делать ближе к дате вылета, в конце ноября начнется активная покупка туров, потому что с каждым днем предложений больше, а угроза все равно сохраняется.

Туроператоры это понимают и идут на встречу — даже сейчас при раннем бронировании достаточно внести 10-15 процентов от стоимости тура, а ближе к дате вылета полностью оплатить. Тем самым давая людям понять, что если вдруг будет какая-то форсмажорная ситуация- предоплата будет возвращена, либо перенесена на покупку другого тура.

— По ценам что доступнее сейчас?

— По прошлому году цены на горнолыжные курорты в России зашкаливали до космических цифр ввиду ограничения объектов, номеров и большого спроса желающих.

— В Египет дешевле съездить на Новый год, чем на российские горнолыжные курорты- так получается?

— Да, на российские горнолыжные курорты съездить дороже, в Египет, Мальдивы и Сейшелы, Доминикану дешевле. В прошлом году — на горнолыжные туры — под 2 миллиона рублей были даже. Чем ближе к подъемнику, чем выше квалификация номера тем дороже.

У нас большое количество гос служащих, например МВД — они невыездные- и они отдыхают только России- поэтому спрос велик. Ну и в прошлом году были ограничения, в этом году я надеюсь будет попроще и цена пониже.

pixabay.com

— А что больше бронируют заграничные туры или российские?

— Я бы сказал 50 на 50. Но это показатели сегодняшнего дня. Через месяц эти показатели увеличатся в любую сторону. Сейчас еще и срабатывает фактор кто активнее и агрессивнее продвигает то или иное направление, то и пользуется спросом. Мы сейчас, к сожалению не видим рекламы наших горнолыжных курортов. Потому что факту владельцы, маркетологи не хотят тратить на это деньги, так как спрос все равно будет высокий. Есть еще одно популярное направление внутреннего туризма- это курортно-оздоровительное. Это Мин воды, Кисловодск, Ессентуки. Эти туры покупают россияне старше 60 лет, у кого есть такая возможность.

В августе 2 недели в одноместном номере уровня 4 звезды с лечением в Пятигорске стоил 200 тысяч рублей. Но это полноценное лечение и это по нынешнем меркам не очень дорого.

— Ваши рекомендации- нужно ли покупать страховки от невылета, итд?

— Я рекомендую обращаться к профессиональным турагентам, которые всегда все расскажут и покажут т и вступятся. И порекомендуют и страховку от невыезда, и допстрахование от ковида.

Зайдя в интернет не надо сразу бросаться бронировать. Свяжитесь с турагентом, проверьте его офис, появитесь в этом офисе. Посмотрите документы. Это спасет вас от случаев мошенничества. Тем более такая пора — как Новый год—сейчас очень много фантомов-турагентов , много мошенников появляются в связи с этим.