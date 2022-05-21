На главу камчатского «Яблока» завели дело о дискредитации российской армии В Камчатском крае в отношении председателя отделения партии «Яблоко» Ефимова завели уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ

Владимир Ефимов / Фото yabloko.ru

В Камчатском крае в отношении председателя местного отделения партии «Яблоко», журналиста Владимира Ефимова завели уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте партии. В его доме прошел обыск, задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Ефимов был оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации российских военных. После его очередного выступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК России.

Ефимов известен тем, что еще в 1989 году стал одним из организаторов первой в СССР независимой телекомпании ТВК, которую он возглавлял в течение 18 лет.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука могут возбудить уголовное дело. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшие дни.

В СК РФ планируют внимательно изучить все выступления Шевчука на наличие состава преступления по статье 207.3 УК РФ о фейках про российскую армию. На музыканта уже составили административный протокол о дискредитации российских военных после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая.