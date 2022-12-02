На главреда SotaVision завели уголовное дело за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что на главного редактора издания SotaVision Евгения Доможирова завели уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По информации канала, поводом для начала уголовного преследования стали посты в личном Telegram-канале политика, в которых он критиковал президента России Владимира Путина, российскую власть и спецоперацию.

По версии следствия, активист создавал публикации «по мотивам политической и идеологической ненависти». Сотрудники правоохранительных органов причислили к фейкам данные о гибели мирных жителей Украины, пытках украинских военнопленных и уничтожении украинской инфраструктуры.

В данный момент, как сообщает Telegram-канал, Доможиров пребывает за пределами России. Еще в мае его объявили в федеральный розыск по статье о нарушении правил дорожного движения. После событий 24 февраля на политика составляли протоколы о дискредитации ВС РФ и об организации антивоенных акций.

Доможиров — российский политик, бывший-депутат Заксобрания Вологодской области. В 2018 году он стал координатором вологодского регионального штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Был членом комитета по вопросам местного самоуправления Парламентской ассамблеи Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что известному маркетологу Mercury, Farfetch, Bacardi и директору издания The Blueprint Александру Перепелкину грозит наказание за дискредитацию Вооруженных сил России. Сообщения с осуждением специальной военной операции появились в социальных сетях брендов в самом ее начале. Их почти сразу стерли, но от последствий это не спасло.