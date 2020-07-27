На фоне коронавируса россияне захотели иностранное гражданство

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Эксперты сообщили о заметном росте спроса россиян на оформление иностранного гражданства или вида на жительства. Во время пандемии коронавируса такие документы фактически заменили людям въездные визы.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева рассказала о росте числа обращений за март-май 2020 года примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Аналогичные цифра назвали и представители компании UFG WM, передаёт Forbes.

Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей, — подчеркнула Шалаева.

Старший партнёр мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин отметил, что сейчас зафиксирована уже вторая волна спроса граждан РФ на паспорта других стран. Первая произошла в 2014 году.

По данным Knight Frank, наибольший интерес представляют страны Европейского союза. На первом месте в рейтинге популярности Португалия, на втором — карибские страны (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис) на третьем Кипр и Мальта. Представительница компании рассказала, что Кипр приобрёл популярность после появления скидок на недвижимость в размере до 30%.

Рост числа обращений за паспортом Мальты связан с закрытием подачи документов на программу инвестиционного гражданства 31 мая, считают эксперты Henley & Partners. В компании заметили, что сейчас россияне активно рассматривают получение черногорского паспорта. Инвестиционная программа гражданства в этой стране появилась в ноябре 2019 года, входной порог составил $250 тысяч.

Шалаева рассказала, что спрос на гражданство карибских стран связан со снижением порога получения паспорта: сейчас минимальная сумма инвестиций составляет $100 тысяч. При этом в 2013 году гражданство Сент-Китс и Невис обошлось основателю Telegram Павлу Дурову в $250 тысяч.

Страны Карибского бассейна снизили порог получения гражданства в связи с падением доходов от туризма, считает руководитель юридического департамента UFG WM Wealth Management Николай Варгасов.

Рынок остаётся достаточно конкурентным, что заставляет основных игроков быстро реагировать на внешние вызовы и компенсировать потерянные доходы из-за провала этого курортного сезона за счет понижения планки по программам предоставления гражданства в обмен на инвестиции, — сказал он.

Кроме того, Варгасов уверен, что часть спроса связана с появлением у людей свободного времени.

Во время карантина многие клиенты сфокусировались на личных активах и семейных делах, в том числе миграционных вопросах, — считает он.

Часть спроса эксперты объясняют ограничениями Евросоюза на въезд россиян, а также отменой выдачи виз. В Knight Frank уверены, что рост спроса продолжится осенью, когда откроется часть границ и люди смогут посмотреть объекты для инвестиций.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала, что желающих получить российское гражданство станет намного больше. Она пояснила, что прогнозируемый рост популярности гражданства РФ связан со вступившими в силу 24 июля 2020 года поправками в закон «О гражданстве РФ», которые упрощают процедуру получения российского паспорта.