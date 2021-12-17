На дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт в Москве будет работать бесплатно, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова передаёт ТАСС. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Мы оформили празднично город, включили праздничное освещение, ярмарки, катки. В дополнение ещё — московский транспорт. Он сам по себе красивый. В праздничном новогоднем убранстве ещё интереснее. И надо сделать подарок...