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На дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки

18:23, 17 декабря 2021
На дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Автомобильные дороги Москвы вечером в пятницу, 17 декабря, показали высокую загруженность. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», этот показатель составил девять из 10 баллов на начало вечера. Причиной таких пробок стал рост поездок в торговые центры и проводимые в городе строительные работы.

Движение в Москве на 17:00 оценивается в девять баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено, — говорится в сообщении дептранса Москвы.

По данным интернет-сервиса, значительные затруднения движения зарегистрированы на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре столицы.

Ранее сообщалось, что согласно рейтингу TomTom Traffic Index, в 2020 году Москва заняла лидирующее место в мире по загруженности автомобильных дорог. Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил свой вариант избавления от заторов, основанный на опыте крупнейших мегаполисов мира.

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