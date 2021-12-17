На дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:23, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Автомобильные дороги Москвы вечером в пятницу, 17 декабря, показали высокую загруженность. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», этот показатель составил девять из 10 баллов на начало вечера. Причиной таких пробок стал рост поездок в торговые центры и проводимые в городе строительные работы.
Движение в Москве на 17:00 оценивается в девять баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено, — говорится в сообщении дептранса Москвы.
По данным интернет-сервиса, значительные затруднения движения зарегистрированы на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре столицы.
Ранее сообщалось, что согласно рейтингу TomTom Traffic Index, в 2020 году Москва заняла лидирующее место в мире по загруженности автомобильных дорог. Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил свой вариант избавления от заторов, основанный на опыте крупнейших мегаполисов мира.