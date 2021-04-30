На доктора Мясникова подадут в суд за совет по телевизору

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врача и телеведущего Александра Мясникова в скором времени ждёт судебный процесс. На него собирается подать в суд житель Обнинска, чья бабушка наслушалась советов доктора и выбросила всю мелкую бытовую технику в доме.

Дело в том, что в эфире «Россия 1» Мясников рассуждал о вреде подобной техники. Он отметил, что раньше от микроволновок исходило вредное излучение, но сейчас они безопасны.

Также он отметил, что науке пока точно неизвестно, оказывает ли электрический чайник негативное влияние на воду. Мясников упомянул и про исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди, напомнили РИА Новости. Однако доктор напрямую, конечно, не призывал никого выкидывать бытовую технику.

На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку, — рассказал житель Обнинска.

Он отметил, что не успел «отмахнуться от телефонных мошенников» и тут пошли советы от центрального телевидения. Адвокат мужчины уверен, что иск могут удовлетворить.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает.