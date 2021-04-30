«Нам это дорого обойдётся»: Мясников предупредил о новой волне COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает.

Понятно уже, что если всё пустить на сознательность населения, то рывка вперёд не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает, — сказал врач в своём Telegram.

Он посетовал, что РФ находится на последнем месте в Европе по числу привитых обеими дозами вакцины людей. При этом в Израиле, например, вакцинировано уже 56% населения, а в США более 29%.

В России, по его данным, сегодня поставили прививку всего 4,9% населения. Новые волны коронавируса уже близко, уверяет медик, и просит обратить внимание на Индию. От момента первой вакцинации до выработки антител — 1,5–2 месяца, напомнил он, добавив, что «выжидательно-пассивная тактика» по вопросу вакцинации населения ошибочна и «дорого обойдётся».

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Мясникова, пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.