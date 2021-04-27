«Вспыхнет, как в Индии»: Мясников объяснил, что ждёт Россию без прививок

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.

При этом Мясников отметил, что несмотря на огромное количество жертв COVID-19 в Индии и всё новые и новые рекорды, смертность составляет менее 1% от всех инфицированных.

У нас 1,7% смертность. А в Индии при ежедневном заражении около 320 тысяч человек умирает всего чуть более 2,5–3 тысяч, — сказал доктор Мясников в эфире «Соловьёв.Live».

Он уверен, что в Индии далеко не самая страшная картина в плане различных мутаций коронавируса и что новые штаммы явно более заразны, но менее смертельны, чем были до этого. Однако их проблема в том, что в стране рухнула система здравоохранения. Такая же история была в первую волну в Италии и многих других странах.

У них не хватает кислорода, коек, элементарного ухода. Когда пациент умирает в приёмном покое и к нему даже никто не подошёл, это, конечно, ужасно, — отметил Мясников.

Врач обратил внимание, что бояться нужно не новых штаммов, а медленных темпов вакцинации. Так, в Великобритании привили уже 20% населения, в Израиле — 50%, отметил он. Даже в Бразилии — 5,5%, а в России всего 4%. Он призвал ввести принудительную вакцинацию, потому что «это позор, когда Россия — лидер по продаже вакцины, а мы не прививаемся».

Мясников отметил, что при такой вялой вакцинации «в России вспыхнет, и будем изображать из себя Индию», и россияне сами будут виноваты, в том, что не вакцинировались вовремя.

Ранее NEWS.ru писал, что человек в среднем в сутки потребляет около 1200 миллилитров воды вместе с пищей, без напитков. При этом организм при средней температуре воздуха выделяет около 1600 миллилитров жидкости. Как сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников, разницу в 400–500 миллилитров человек обязан восполнять за счёт напитков: воды, чая, вина и прочих.