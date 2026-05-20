На даче бываете набегами: эти хитрости помогут саду не засохнуть без хозяев

На даче бываете набегами: эти хитрости помогут саду не засохнуть без хозяев

Редкие поездки на дачу — еще не повод отказываться от красивого сада и хорошего урожая. Есть простые способы, которые помогают растениям пережить жару и нехватку полива без дорогих систем и постоянной беготни с лейкой. Многие решения легко сделать из подручных материалов.

Один из самых полезных помощников — гидрогель. Его добавляют в лунки при посадке цветов, кустарников и деревьев. Гранулы впитывают воду, а потом постепенно отдают ее корням. Особенно хорошо это работает для малины, гортензий и других влаголюбивых культур.

Обычные пластиковые бутылки тоже спасают грядки. Достаточно сделать небольшие отверстия и вкопать емкости рядом с растениями. Вода будет медленно уходить в почву несколько дней подряд. Для деревьев удобно использовать пятилитровые бутылки.

Хорошо помогает и мульча из коры или щепы. Слой около 5 сантиметров удерживает влагу и не дает земле быстро пересыхать. А если посадить лаванду, шалфей или тимьян, участок станет не только красивее, но и менее капризным в уходе.

Для теплиц и комнатных растений подойдет фитильный полив. Полоска ткани постепенно передает влагу из ведра прямо к корням. А дождевую воду удобно собирать в бочки под водостоками.

Такие простые приемы помогают сохранить растения здоровыми даже тем, кто приезжает на участок только по выходным.

Ранее сообщалось, что каждую весну повторяется одна и та же ситуация: дорожки, швы между плиткой и гравий зарастают травой и мхом. Выдергивать руками долго, соль и уксус портят покрытие, а химию не всегда хочется использовать рядом с домом.