Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:00

На даче бываете набегами: эти хитрости помогут саду не засохнуть без хозяев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Редкие поездки на дачу — еще не повод отказываться от красивого сада и хорошего урожая. Есть простые способы, которые помогают растениям пережить жару и нехватку полива без дорогих систем и постоянной беготни с лейкой. Многие решения легко сделать из подручных материалов.

Один из самых полезных помощников — гидрогель. Его добавляют в лунки при посадке цветов, кустарников и деревьев. Гранулы впитывают воду, а потом постепенно отдают ее корням. Особенно хорошо это работает для малины, гортензий и других влаголюбивых культур.

Обычные пластиковые бутылки тоже спасают грядки. Достаточно сделать небольшие отверстия и вкопать емкости рядом с растениями. Вода будет медленно уходить в почву несколько дней подряд. Для деревьев удобно использовать пятилитровые бутылки.

Хорошо помогает и мульча из коры или щепы. Слой около 5 сантиметров удерживает влагу и не дает земле быстро пересыхать. А если посадить лаванду, шалфей или тимьян, участок станет не только красивее, но и менее капризным в уходе.

Для теплиц и комнатных растений подойдет фитильный полив. Полоска ткани постепенно передает влагу из ведра прямо к корням. А дождевую воду удобно собирать в бочки под водостоками.

Такие простые приемы помогают сохранить растения здоровыми даже тем, кто приезжает на участок только по выходным.

Ранее сообщалось, что каждую весну повторяется одна и та же ситуация: дорожки, швы между плиткой и гравий зарастают травой и мхом. Выдергивать руками долго, соль и уксус портят покрытие, а химию не всегда хочется использовать рядом с домом.

Проверено редакцией
Общество
советы
дачи
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Мерч с автографом Путина стал хитом выставки в Харбине
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.