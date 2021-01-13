На Божену Рынску пожаловались в полицию из-за угроз

https://static.news.ru/photo/b856d1e8-5594-11eb-8339-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Божена Рынска/facebook.com

Автор книг по кулинарии, блогер Ника Белоцерковская подала заявление в полицию на журналистку Божену Рынску.

Как сообщает Пятый канал, в правоохранительные органы обратился адвокат Белоцерковской. Блогер обвиняет Рынску в угрозах. К заявлению были прикреплены скриншоты переписок и комментариев из Instagram.

Полиция в настоящее время проводит проверку изложенных в заявлении фактов, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Конфликт Белоцерковской и Рынски, некогда бывших подруг, начался несколько недель назад. Женщины выложили в Интернет старую личную переписку, обвиняя друг друга в различных неприглядных поступках. Рынска позволила себе ряд жёстких высказываний, которые Белоцерковская расценила как угрозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Божена Рынска, которой суррогатная мать родила девочку от покойного журналиста Игоря Малашенко, сравнила свою наследницу с другими младенцами. Сейчас мамам «приносят готовых человечков», выразилась журналистка.