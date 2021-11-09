На авторов видео о вымышленном депутате Наливкине возбудили уголовное дело

Авторов видео о вымышленном депутате Наливкине обвиняют в хулиганстве с применением взрывчатых веществ. В сентябре появился ролик, в котором «депутат» стреляет из гранатомёта в предвыборный баннер «Единой России». Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу Андрея Клочкова.

Автор и продюсер серии роликов про Виталия Наливкина Андрей Клочков сообщил об обысках в квартирах у всей съёмочной группы. Ребят обвиняют в тяжком хулиганстве по статье 213 ч.3 — якобы, оно было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета, — пишет Пивоваров.

В этом же ролике появляется и Лариса Кривоносова, которая играет «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф». Во время её речи на форме меняются погоны — от подполковничьих до генерал-лейтенантских.

В сентябре Уссурийский суд арестовал актрису на 10 суток и оштрафовал на 1 тысячу рублей. Срок она получила за нарушение режима административного надзора, так как она неоднократно судима и не должна была покидать место жительства в определённые часы. А штраф за незаконное ношение полицейской формы. После этого в октябре её приговорили ещё и к трём месяцам в исправительной колонии общего режима по обвинению в уклонении от административного надзора.

Тогда же на два дня был арестован актёр Андрей Неретин, который играет самого депутата Наливкина, якобы за употребление нецензурных выражений в общественном месте.