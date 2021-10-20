На Алтае введут QR-коды для входа в торговые центры и другие людные места

QR-коды для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей готовятся ввести в Алтайском крае. Об этом сообщило правительство региона, передаёт РИА Новости.

Это связано с усложнившейся ситуацией из-за резкого роста числа заболевших и умерших от коронавируса как в регионе, так и в целом по стране.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

Согласно указу, правительство должно определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а местным властям — таких учреждений, находящихся на территории соответствующего региона. Также органы власти должны определить, сколько необходимо служащих для функционирования организаций.

С соответствующим предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.