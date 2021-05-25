На Алтае школьницу задержали за надругательство над 11-летней девочкой

https://static.news.ru/photo/11f00696-be10-11eb-a78e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 14-летнюю жительницу Барнаула за надругательство над 11-летней девочкой. Об этом сообщается на сайте следуправления СКР по региону.

Установлено, что обе школьницы 23 мая находились в заброшенном доме в компании сверстников. Старшая девочка причинила младшей телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении неё. Всё происходящее было записано на видео.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Решается вопрос об аресте школьницы.

В настоящее время проводится сбор доказательств по делу. Кроме того, СКР даст правовую оценку распространению видеоролика в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Омской области проводится расследование в отношении супруги депутата сельского поселения. Её обвиняют в съёмках порно с несовершеннолетними и публикации таких видео в соцсети.