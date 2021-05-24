Жену омского депутата обвинили в съёмках порно с несовершеннолетними

Следственный комитет России проводит расследование в отношении супруги депутата сельского поселения в Омской области. Её обвиняют в съёмках порно с несовершеннолетними и публикации таких видео в соцсети, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Для записи одного из роликов жена парламентария
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ (Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Согласно его материалам, в конце 2020 года женщина неоднократно совершала подобные преступления. В настоящее время следователи допрашивают потерпевших, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов.
Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 32-летняя учительница отправила одному из школьников видео своего стриптиза, но впоследствии оно попало в местные чаты. Из-за скандала педагог уволилась и сменила место жительства. По её словам, ролик предназначался взрослому человеку, однако её телефон взломали и видео распространилось по Сети.