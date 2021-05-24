Жену омского депутата обвинили в съёмках порно с несовершеннолетними

https://static.news.ru/photo/08ffb146-bc88-11eb-af0a-96000091f725_660.jpg Фото: omsk.sledcom.ru

Следственный комитет России проводит расследование в отношении супруги депутата сельского поселения в Омской области. Её обвиняют в съёмках порно с несовершеннолетними и публикации таких видео в соцсети, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Для записи одного из роликов жена парламентария пригласила 15-летнюю знакомую. Она пообещала подростку заплатить три тысячи рублей, а также заверила, что видео предназначено только для личного пользования. Школьница согласилась. Видео снималось, пока депутат вместе со своими маленькими детьми отсутствовал. Через месяц девятиклассница узнала, что ролик попал в Сеть.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ (Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Согласно его материалам, в конце 2020 года женщина неоднократно совершала подобные преступления. В настоящее время следователи допрашивают потерпевших, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 32-летняя учительница отправила одному из школьников видео своего стриптиза, но впоследствии оно попало в местные чаты. Из-за скандала педагог уволилась и сменила место жительства. По её словам, ролик предназначался взрослому человеку, однако её телефон взломали и видео распространилось по Сети.