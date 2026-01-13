Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:42

Мясо в морозилке: как не превратить запасы в разочарование — правила хранения от Роспотребнадзора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, замороженное мясо можно хранить вечно? К сожалению, это распространенное заблуждение способно испортить ваши кулинарные планы. Со временем даже в морозилке продукт теряет сочность и вкус, поэтому важно знать сроки и правила хранения. Давайте разберемся, как сохранить мясо качественным как можно дольше.

Срок хранения зависит от вида мяса и способа упаковки. Говядина держится дольше всего — до девяти месяцев. Свинина сохраняет качество не более двух месяцев, а баранина, курица и индейка — до трех месяцев. Крайне важно правильно упаковать продукт: идеальный вариант — вакуум или герметичная тара.

Если такой возможности нет, тщательно оберните мясо плотной пленкой либо фольгой. Избегайте обычных пакетов: в них продукт быстро белеет и теряет вкусовые качества. Не забывайте подписывать дату заморозки — это особенно актуально, если вы делаете большие запасы. Так вы всегда будете уверены в свежести ингредиентов для ваших блюд.

Ранее сообщалось, что замороженное мясо — настоящая палочка‑выручалочка для хозяйки, но его разморозка порой превращается в головоломку. Хочется сделать это побыстрее, однако распространенный способ с водой может серьезно подпортить результат. Как же разморозить мясо так, чтобы оно осталось сочным и вкусным? Давайте разбираться — все проще, чем кажется!

