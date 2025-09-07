Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025

Мясо без жира, но тающее во рту: простой способ из Грузии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская кухня знает секрет приготовления идеального сочного мяса без добавления масла или жира. Этот традиционный способ основан на использовании собственного сока мяса и правильной технологии томления. Метод, проверенный веками, позволяет получить нежное, ароматное блюдо с минимальным количеством калорий.

500 г говяжьей вырезки или баранины нарезают крупными кусками. Мясо обильно натирают морской солью, смесью перцев, хмели-сунели и измельченным чесноком. Плотно укладывают в толстостенную кастрюлю или казан, добавляют несколько веточек кинзы и петрушки. Накрывают крышкой и томят на самом медленном огне 1,5–2 часа. Мясо готовится в собственном соку, постепенно становясь нежным и ароматным.

Подают такое мясо горячим с грузинским лавашем, свежими овощами и зеленью. Блюдо получается невероятно сочным, хотя готовится без добавления масла.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
мясо
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
