Мясо без жира, но тающее во рту: простой способ из Грузии

Грузинская кухня знает секрет приготовления идеального сочного мяса без добавления масла или жира. Этот традиционный способ основан на использовании собственного сока мяса и правильной технологии томления. Метод, проверенный веками, позволяет получить нежное, ароматное блюдо с минимальным количеством калорий.

500 г говяжьей вырезки или баранины нарезают крупными кусками. Мясо обильно натирают морской солью, смесью перцев, хмели-сунели и измельченным чесноком. Плотно укладывают в толстостенную кастрюлю или казан, добавляют несколько веточек кинзы и петрушки. Накрывают крышкой и томят на самом медленном огне 1,5–2 часа. Мясо готовится в собственном соку, постепенно становясь нежным и ароматным.

Подают такое мясо горячим с грузинским лавашем, свежими овощами и зеленью. Блюдо получается невероятно сочным, хотя готовится без добавления масла.

