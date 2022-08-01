Мясников указал на пугающий фактор распространения оспы обезьян Доктор Мясников: оспа обезьян распространяется слишком быстро

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Оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА SM-News. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании.

Она не должна так быстро, для оспы быстро, распространяться. Когда счет идет на единицы, это одно. Когда уже на сотни и тысячи, это говорит о том, что, может быть, мы чего-то и здесь не знаем? То, что мы об этой болезни знаем: так она распространяться не должна. Да, по сравнению с коронавирусом, она никак, она нулевая, — уточнил Мясников.

Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вместе с этим Мясников предположил, что «никто» не захочет «убрать из арсенала манипулирования людьми» различные болезни и недуги. Доктор выразил надежду, что в вопросе лечения оспы обезьян в России не будут ориентироваться на ВОЗ.

Ранее было официально подтверждено три случая смерти от оспы обезьян за пределами Африканского континента. Два из них произошли в Испании, один — в Бразилии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение вируса, так как ранее в Минздраве Великобритании отметили, что заметная доля выявленных случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин из-за нового способа передачи вируса.