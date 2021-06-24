Мясников рассказал о влиянии вакцины на сперму

Теледоктор Александр Мясников оценил влияние прививки от коронавируса на мужское здоровье. По его словам, проводилось тестирование спермы добровольцев после вакцинации. Об этом специалист рассказал в эфире YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

Он отметил, что люди со скепсисом относятся к вакцине, так как опасаются, что препарат повлияет на возможности людей зачать ребёнка.

Сейчас провели исследование: «А вдруг на сперму прививка влияет?» Нашли добровольцев (они занимались онанизмом) и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после, — подчеркнул Мясников.

По его словам, также вакцина не оказывает негативного влияния на здоровье беременных женщин.

Ранее Мясников обругал антипрививочников и сомневающихся в эффективности прививок россиян. Он возмутился, что «про отдалённые последствия вакцинации в основном рассуждают люди в возрасте и с кучей хронических болезней, которые в случае COVID-19 эту зиму просто не переживут».

Также врач предложил стимулировать россиян к вакцинации от коронавируса перспективой отказа от ношения масок. По его словам, никакие жёсткие масочные режимы и комендантские часы не смогли остановить распространение вируса, а с каждым привитым снижается число людей, которые могут заболеть сами и заразить окружающих.