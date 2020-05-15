Мясников рассказал о риске спутать симптом COVID-19 с другой болезнью

https://static.news.ru/photo/a94fbc0a-96e5-11ea-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусную инфекцию можно легко спутать с другим заболеванием, в том числе и с ОРВИ, заявил главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

По словам эксперта, главный симптом COVID-19 — потере обоняния. Это довольно распространённый симптом, который наблюдается почти при всех респираторных заболеваниях.

Изменение обоняния, вплоть до его полной утраты, может быть одним из симптомов COVID-19. На фоне инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки, — отметил доктор в эфире канала «Россия 24».

Он посоветовал всем россиянам обращаться к медикам, если они перестали чувствовать запахи. По его словам, при COVID-19 чаще всего наблюдается кашель, одышка и высокая температура. Эти симптомы намного опаснее.

В России подтверждено 262 843 случая COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 10 598. При этом 58 226 заболевшим удалось выздороветь. За последние 12 часов число справившихся с болезнью увеличилось на 4996. Жертвами коронавирусной инфекции в РФ стали 2418 человек. 113 человек выписались из стационаров за последние сутки. В Москве с начала пандемии число заражённых составило 135 464, умерли 1358 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.