Мясников призвал не слушать чиновников и вирусологов о последствиях COVID

Теледоктор Александр Мясников призвал россиян, чтобы быть спокойнее и здоровее, не читать мнения многочисленных вирусологов и чиновников о последствиях коронавируса. Как отметил медик в беседе с «Царьградом», в последнее время появилось много «специалистов», которые своими противоречивыми комментариями наводят панику в обществе.

Мясников напомнил, что ранее появилась информация, что каждому переболевшему COVID-19 грозит постковидный синдром, в том числе фиброз лёгких. Он пояснил, что у вылечившихся от коронавируса действительно могут быть тяжёлые последствия, но только у тех, кто перенёс тяжёлую пневмонию. Однако такие последствия могут быть у любой пневмонии, а не только коронавирусной. Поэтому если у человека не было пневмонии, а было ОРЗ, фиброза лёгких никоим образом быть не может, пояснил эксперт.

Надо прекратить читать комментарии различных иммунологов, Роспотребнадзора и так далее. Потому что за ними многое мы не слышим, мы впадаем в панику, — сказал он.

Мясников также привёл в пример появившуюся ранее дезинформацию о суперсмертельном штамме «йота», который якобы увеличивает смертность на 83%. Как выяснилось позднее, имелась в виду исходная смертность у пожилых людей. То есть если смертность у них была 3%, то увеличившись на 83%, она стала 5%.

Как сообщалось ранее, заражение «йота»-штаммом увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45–64 лет, 65–74 лет и старше 75 лет соответственно.