Мясников призвал «не надрывать пупок» в попытке предотвратить «омикрон»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прятаться от нового штамма коронавируса «омикрон» бесполезно, он всё равно придёт в Россию, «хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся». Он поставил срок в два-три месяца до полного вытеснения новым штаммом остальных мутаций в РФ.

Бессмысленные разговоры. Почему? Да потому, что «омикрон» к нам придёт с точностью до 100%. И скорее всего станет доминирующим штаммом конца зимы-весны. Придёт! И есть у нас всего 2–3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны, — написал он в своём Telegram.

Он призвал «не надрывать пупок» в тщетной попытке предотвратить и не запугивать население апокалипсическими сценариями. Медик предложил тщательно продумать план действий. В первую очередь завершить, наконец, вакцинацию по первому кругу, затем провести полную ревакцинацию всех уже вакцинированных. Также власти должны подготовить амбулаторное звено, на которое «ляжет основная нагрузка».

Отдельно Мясников обратил внимание на транспорт, призвав реформировать службу перевозки инфекционных больных — для этого использовать обычные машины без спецсигнала с одним врачом, и не «палить» скорые, лишая остальных экстренной помощи.

И главное, врач напомнил о необходимости ввести строго обязательную вакцинацию тремя начальными дозами для людей с иммунодефицитом — «реальных инкубаторов новых штаммов».

Ранее Мясников обвинил звёзд, которые агитируют не делать прививки от коронавируса в том, что они навязывают своё дилетантское мнение россиянам. Он перечислил таких публичных антиваксеров, как Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Егор Бероев, Никита Джигурда, сравнив их действия с применением боксёром силы в уличной драке.