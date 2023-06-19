Мясников предупредил об опасности при лечении запоров Доктор Мясников: препараты от запора могут приводить к проблемам с сердцем

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Лекарства от запора могут привести к аритмии из-за обезвоживания организма и потери электролитов, которые способствуют продвижению в клетки питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, сообщил кардиолог Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном». По его словам, почти все препараты от этого недуга обладают таким побочным действием.

99% препаратов от запора приводят к потере жидкости и электролитов, — заявил Мясников.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с NEWS.ru отметил, что к врачу его специальности люди очень редко приходят с запорами, поскольку не видят в этом проблемы. По причине вздутия к гастроэнтерологу часто приходят женщины. Одна из распространенных жалоб пациентов — проблемы со стулом, если он жидкий или непереваренный.

Диетолог Гузель Евстигнеева предупреждала, что сидячий образ жизни может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Неподвижный образ жизни снижает активность желчного пузыря и это в том числе может стать причиной запоров.