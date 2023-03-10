Названы самые частые причины обращений к гастроэнтерологу Гастроэнтеролог Вялов назвал самые частые причины обращений пациентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Далеко не секрет, что многие пациенты обращаются к врачу очень поздно и терпят боль до последнего. Некоторые даже пытаются самостоятельно вылечить недуг и часто приходят к доктору уже после собственных попыток излечиться. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал, с какими проблемами и заболеваниями чаще всего приходят пациенты.

По словам специалиста, первой причиной являются боли в животе, которые возникают сверху, снизу, справа, слева, посередине или вообще везде. Часто пациенты обращаются к гастроэнтерологу из-за изжоги.

Это самая мучительная история, потому что с ней пытаются бороться самостоятельно, пьют кефир, соду. Приходят к врачу в последний момент в основном те, у кого уже совсем запущенная история, — подчеркнул Вялов.

По причине вздутия к гастроэнтерологу часто приходят женщины, а неприятные ощущения связаны с одеждой, которую они носят. Одной из распространенных жалоб к врачу являются проблемы со стулом, если он жидкий или непереваренный, а самой редкой причиной обращения к специалисту считаются запоры, так как обычно люди не воспринимают это как проблему.

В некоторых случаях пациенты уже приходят с заболеваниями кишечника, причем случаи воспаления, бактериальных нарушений, дивертикул или полипов в кишечнике выявляются именно при обследовании. Однако самой опасной проблемой являются заболевания желудка.

Это могут быть разные процессы, гастрит или просто нарушение работы, но самым опасным и с ним чаще всего приходят пациенты – атрофический гастрит, потому что он приводит к раку. За последние три года заболеваемость резко выросла и скорее всего это связано с влиянием коронавируса на желудок. Очень многие переболели, начинает возникать атрофия в желудке или возникают иммунные нарушения, которые тоже приводят к атрофии, — отметил Вялов.

Он добавил, что некоторые пациенты также обращаются к гастроэнтерологу из-за проблем с желчным пузырем, поджелудочной железой и печенью.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что изжога может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. По его словам, причиной появления этого симптома могут быть патологии сердца или желчнокаменная болезнь. Кроме того, изжога может указывать на наличие рака пищевода, она также появляется при язвенной болезни, обострениях хронического панкреатита, а также инфекционных отравлениях.