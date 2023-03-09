Врач раскрыл связь изжоги и патологий сердца Врач Якушев: изжога может говорить о наличии патологий сердца и рака пищевода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изжога может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог Андрей Якушев. По его словам, причиной появления этого симптома могут быть патологии сердца или желчнокаменная болезнь. Врач добавил, что изжога может говорить о наличии рака пищевода или предшествующих ему состояний. Помимо того, этот симптом появляется при язвенной болезни, обострениях хронического панкреатита, а также инфекционных отравлениях.

Изжога и боль за грудиной могут свидетельствовать и о патологиях сердца или быть дополнительным симптомом желчнокаменной болезни. Появляется частая изжога и при обострении тяжелого хронического панкреатита и инфекционных отравлениях, — рассказал Якушев.

Гастроэнтеролог пояснил, что изжога в большинстве случаев возникает из-за заброса кислоты из нижних отделов желудочно-кишечного тракта в пищевод, который не рассчитан на взаимодействие с настолько агрессивной средой. Если это случаются часто, клетки начинают делиться неправильно, из-за чего возникает «пищевод Баррета». Если не лечить это состояние, оно может развиться в рак пищевода, предупредил врач.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, что гастрит является очень опасным заболеванием, которое ведет к язве или раку желудка. По его словам, за год в России регистрируется примерно 40 тысяч новых случаев рака желудка, из них более половины — на второй или третьей стадии. Это говорит о том, что люди не обращают внимания на проблему и доходят до врача слишком поздно.