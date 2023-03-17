Раскрыта опасность сидячего образа жизни для ЖКТ Диетолог Евстигнеева: сидячий образ жизни может спровоцировать запоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сидячий образ жизни может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала «Москве 24» диетолог Гузель Евстигнеева. В частности, он способен снизить активность желчного пузыря, что может привести к запорам. По ее словам, желчь также необходима для усваивания жирорастворимых витаминов, недостаток которых может вызвать сухость кожи и ухудшить гормональный фон, снизив выработку тестостерона, эстрогена и кортизола.

Желчь нам необходима, она стимулирует работу кишечника. Когда ее мало, также могут начаться запоры. К тому же она активно участвует в процессе всасывания жиров. А значит, ее недостаток повлияет на усваивание жирорастворимых витаминов, — объяснила Евстигнеева.

Диетолог добавила, что заболевания ЖКТ как правило развиваются в результате не одного, а нескольких факторов. Помимо сидячего образа жизни влияние оказывают питание, стрессы и наследственность, предупредила эксперт.

Врач-терапевт Ольга Парфенова ранее рассказала, что слабый иммунитет, депрессивный настрой, лишний вес и проблемы с кожей могут быть симптомами проблем с кишечником. Эксперт пояснила, что в кишечнике содержится до 90% всех иммунных клеток тела, а также вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение.