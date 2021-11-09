Мясников предупредил о генетических заболеваниях у детей после COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что коронавирус может спровоцировать у детей развитие тяжёлых генетических заболеваний. В частности, инфекция вызывает острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий, пишет «Вечерняя Москва».

COVID-19 способен ускорить хронические заболевания у детей, заложенные генетически. Но в первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий, — сказал специалист.

Мясников также отметил, что в последнее время дети стали чаще заражаться коронавирусом, но тяжёлых случаев протекания болезни не так много. Он уточнил, что некоторые заболевания, в том числе и синдром мультисистемного воспаления, может проявляться не только после COVID-19, но и после гриппа или ОРВИ.

При этом есть дети, которые благодаря особым генетическим свойствам не подвержены ковиду вообще. В то же время имеются и те, которые могут болеть исключительно в тяжёлой форме, как и взрослые, — добавил врач.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что волны пандемии коронавируса будут повторяться, и каждая новая будет сильнее предыдущих. Он добавил, что выступает за принудительную вакцинацию.

Чумаков отметил, что в стране прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.