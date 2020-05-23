Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/60039606-9c86-11ea-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии. По его словам, борьба за жизни тяжёлых пациентов порой может занимать много времени, поэтому статистика летальных исходом какой-то период остаётся высокой.

Об этом специалист написал в своём Telegram-канале.

Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, — говорится в его сообщении.

Мясников также отметил, что больница может быть заполнена больными с коронавирусом только на треть, но на статистику будет влиять ситуация с теми, за чью жизнь врачи борются в реанимации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников признался: он не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, которую раньше назвал «русским чудом». По его словам, в тот раз он имел в виду не только Россию, но и другие республики бывшего СССР. Мясников отметил, что в России статистику смертности не правят, поскольку «с этим очень строго».