Мясников объяснил, когда надо ехать в больницу при подозрении на COVID

https://static.news.ru/photo/f60ee746-0328-11eb-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, желающие провериться на коронавирусную инфекцию, должны ехать в медучреждения, когда у них есть явные признаки болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт рассказал о своём знакомом, который при небольшой температуре, поехал в больницу. Там ему сделали томографию. Мужчина испугался, увидев затемнённые лёгкие. Однако никакой болезни у него не нашли.

А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому. Ни одна больничная система не справится. Надо ехать, когда есть кашель, нарастает одышка, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день, — цитирует «Вечерняя Москва» слова Мясникова.

Доктор напомнил, что заразиться коронавирусом можно и в медицинском учреждении. А обоняние может пропадать и при гриппе, и при ОРВИ.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о существовании сразу нескольких заболеваний, симптомы которых напоминают признаки коронавирусной инфекции. Этому был посвящён очередной выпуск передачи «Жить здорово». По словам теледоктора, к болезням — близнецам COVID-19 можно отнести аллергию и грипп.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истёкшие 24 часа.