«Мы оказались впереди Европы»: Собянин рассказал о «дельта»-штамме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти не ожидали резкого увеличения количества заражённых «дельта»-штаммом коронавируса. В связи с этим столица оказалась впереди Европы по количеству заболевших, сказал он в интервью РБК.

Он сообщил , что власти знали о новом штамме COVID-19, но весной заболеваний было мало, и информации о мутации тоже не было.

Тем не менее, у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было всё закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается, — подчеркнул политик.

После этого власти объявили нерабочие дни, однако заболеваемость продолжила расти и в начале июня «резко устремилась вверх». После этого было проведено масштабное исследование штаммов, результат которого был «ошеломляющий»: за месяц доля больных «дельта»-штаммов COVID-19 выросла с 2-3% до 80%.

Таких масштабов распространения новой мутации не было в других странах, потому что они были в жёстком локдауне.

В результате — мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжёлая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня дельта масштабно зашла и в Европу, — добавил Собянин.

Также он рассказал, что введение и снятие коронавирусных ограничений в Москве зависит в первую очередь от заполняемости больничных коек. По его словам, в Москве были подготовлены примерно 23 тысячи коек.

Он добавил, что за три недели работы QR-кодов заболеваемость в Москве снизилась вдвое. Это произошло из-за того, что жители стали больше прививаться и меньше пересекаться друг с другом.